Tre giorni e il fuoco continua ancora ad ardere. Altofonte non è ancora uscito dall'incubo incendi, nonostante la pioggia di ieri pomeriggio. Oltre al danno la beffa, c'è un nuovo fronte del fuoco, quello che da ieri sta bruciando Cozzo Ferrera, dove due aerei antincendio hanno ripreso a gettare acqua da stamattina. Ma non c'è Altofonte. Al vicino Comune di Piana degli Albanesi , che è stato costretto a fronteggiare le fiamme nei giorni scorsi, da ieri si è aggiunto anche quello di Santa Cristina Gela .

Tre giorni e il fuoco continua ancora ad ardere. Altofonte non è ancora uscito dall'incubo incendi, nonostante la pioggia di ieri pomeriggio. Oltre al danno la beffa, c'è un nuovo fronte del fuoco, quello che da ieri sta bruciando Cozzo Ferrera, dove due aerei antincendio hanno ripreso a gettare acqua da stamattina. Ma non c'è Altofonte. Al vicino Comune di Piana degli Albanesi, che è stato costretto a fronteggiare le fiamme nei giorni scorsi, da ieri si è aggiunto anche quello di Santa Cristina Gela.

«Mentre tutti erano impegnati ad Altofonte - dice il sindaco Massimo Diano - qualcuno decideva che alle 13.30 era arrivata l'ora di incendiare anche contrada Rebottoni. Partono i primi roghi e ancora una volta sono tanti, non sai dove andar a spegnere prima. Finalmente alle 23.00, grazie al lavoro e alla professionalità di tutti, i focolai sono stati spenti tranne uno, quello vicino all'agriturismo e i vigili del fuoco rimangono a guardia. Santa Cristina Gela quest'anno è stata uno dei territori più colpiti dai piromani. Sono andati in fumo ettari di aree boschive, ettari di terreni agricoli, ettari di pascoli. Hanno rischiato la vita tantissimi soccorritori».

Intanto vanno avanti le indagini dei carabinieri e dei forestali per fare chiarezza sulle cause dei roghi. Ed emergerebbe anche l'ipotesi secondo cui gli incendiari avrebbero appiccato le fiamme in più punti nella serata di sabato, quando già i Canadair non potevano più alzarsi in volo. Uno scenario che, assieme a indizi inquietanti, come la miccia trovata una settimana fa sulle colline di Altofonte, dà ancora più valore alle parole di Angela De Luca, sindaca di Altofonte, che domenica parlava di un vero e proprio «attentato».

Ieri la sindaca si è incontrata con il prefetto Forlani, i vertici delle forze dell'ordine provinciali e il presidente della Regione. «Il presidente Nello Musumeci mi ha assicurato la massima attenzione nei confronti del territorio, la celere messa in sicurezza della montagna e una presenza costante per qualsiasi esigenza - comunica De Luca - Abbiamo perso la montagna, ma guardando a mente lucida i fatti,e tutto quello che ci circonda, possiamo rasserenarci perché non abbiamo vittime o feriti. Ricostruiremo, ce la faremo. L'assessore Cordaro e tutto il dipartimento forestale farà in modo che nel giro di dieci anni il bosco rinasca con alberi perenni. Dobbiamo sperarlo, dobbiamo crederlo e dobbiamo ottenerlo».