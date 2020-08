Otto su undici irregolari e una completamente in nero . Questo il risultato dei controlli dei carabinieri alle imprese agricole in provincia di Palermo. Il gruppo per la tutela del Lavoro e i militari della Compagnia di Corleone hanno passato a setaccio diverse aziende dell'hinterland, scovando 28 lavoratori su 51 in nero , mentre per altri 12 sono state accrtate irregolarità.

Otto su undici irregolari e una completamente in nero. Questo il risultato dei controlli dei carabinieri alle imprese agricole in provincia di Palermo. Il gruppo per la tutela del Lavoro e i militari della Compagnia di Corleone hanno passato a setaccio diverse aziende dell'hinterland, scovando 28 lavoratori su 51 in nero, mentre per altri 12 sono state accrtate irregolarità.

Tre i datori di lavoro deferiti alla procura della Repubblica per il mancato rispetto delle norme di sicurezza, quali il non aver redatto il documento di valutazione dei rischi, l’omessa sorveglianza sanitaria, la mancata formazione dei lavoratori e per aver impiegato minori. Una delle aziende è stata sospesa. Nel complesso le sanzioni amministrative ammontano a oltre 100mila euro, mentre le ammende superano i 20mila euro.