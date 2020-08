Altofonte brucia. Brucia così tanto che stanotte, per effetto del fumo, la luna su Palermo appariva di un colore rosso intenso. Un incendio dalle dimensioni devastanti e che, stando a fonti della protezione civile regionale, avrebbe avuto ben sette punti di innesco. Quattrocento persone sono state costrette ad abbandonare la propria casa, fatte evacuare dalle forze dell'ordine e trasferite al campo sportivo don Pino Puglisi. Dalle 6 di questa mattina sono entrati in azione due Canadair e due elicotteri, ma la situazione non è ancora sotto controllo.

Attorno alle tre e mezza di notte il momento più critico per le squadre di soccorso che hanno dovuto affrontare il fronte di fuoco nel bosco della Moarda. A supporto di forestale e vigili del fuoco sono intervenuti numerosi volontari della protezione civile e due squadre di pompieri dei comandi Enna e Caltanissetta. A coordinare le operazioni il comandante provinciale dei vigili del fuoco Agatino Carrolo. L'incendio ha provocato anche l'esplosione di alcune bombole di gas che hanno danneggiato le abitazioni, ma non ci sono feriti.

«Il fronte del fuoco è lungo oltre un chilometro - dice Salvo Cocina, responsabile regionale della protezione civile - Si tratta di atti criminali che devono essere perseguiti. Ho disposto l'invio dalle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Trapani, di oltre 30 gruppi di volontariato regionale e 150 uomini coordinati dal Dipartimento regionale sia per il supporto allo spegnimento con moduli antincendio su pick-up sia per assistenza alla popolazione evacuata. Il forte vento da sud est che continuerà ancora per la nottata e la mattinata peggiora lo scenario».

In alcune zone di Palermo, strade, tetti e balconi sono coperti di cenere trasportata dal vento di Scirocco. Solidarietà alla popolazione di Altofonte è giunta dall'arcivescovo di Monreale, Michele Pennisi. «È colpa della cattiveria umana di qualche folle bruciare un patrimonio naturalistico e pensare stupidamente di distruggere 'la casa comune', che Dio ci ha comandato di custodire e curare - dice -. Appiccare volontariamente un incendio, oltre che un delitto per la legge dell'uomo, è anche un grave peccato contro Dio e la sua creazione». La Caritas diocesana e le parrocchie si stanno attivando per aiutare le persone che hanno subito danni.