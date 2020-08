Controlli interforze contro gli ambulanti abusivi a Carini. Nella frazione di Villagrazia, guardia di finanza, carabinieri e vigili urbani hanno individuatro tre soggetti risultati esercitare attività di commercio al dettaglio di prodotti ortofrutticoli senza avere alcuna autorizzazione per farlo.

I tre, inoltre, occupavano con i propri mezzi la carreggiata per esporre la merce al pubblico. Le forze dell'ordine hanno sequestrato i prodotti esposti - circa quattro tonnellate tra frutta e verduta - per poi devolverli in beneficenza. Gli ambulanti sono stati segnalati al sindaco per la sazione prevista dalla legge, che va da un minimo di 154,93 a 1549,37 euro.

Durante i controlli è emersa anche la presenza di r. Anche in questo caso sono scattate le contestazioni delle relative sanzioni amministrative.