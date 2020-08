Cinque nuovi positivi al Covid-19 all'ospedale Cervello di Palermo . Si sono presentati ieri sera nel nosocomio e tra loro c'è anche una ragazza incinta . Per quattro su cinque è stato disposto il ricovero nel reparto di Malattie infettive , in tre presentano una polmonite in corso.

Dopo avere disposto la sanificazione dei locali, l'Azienda sanitaria provinciale di Palermo ha fatto scattare l'iter per ricostruire i contatti avuti dai cinque. Un ragazzo ha detto di essere tornato da una vacanza in Campagnia. Per quanto riguarda la ragazza incinta, è emerso che è stata seguita dalla clinica Triolo Zancla.

«La giovane è stata visitata lo scorso 17 agosto - riporta l'Ansa, citando un portavoce della clinica - Aveva richiesto un triage perché aveva delle contrazioni. Le condizioni erano buone. Non aveva febbre e non aveva problemi influenzali. Dopo che abbiamo avuto la notizia abbiamo eseguito i tamponi ai medici e infermieri che sono venuti a contatto con la giovane visitata in ambulatorio. La sanificazione dei locali avviene a ogni fine turno».