«Nei prossimi giorni sarà deciso in che data saranno svolte le operazioni di disinnesco e rimozione della bomba inesplosa rinvenuta al porto qualche giorno fa». A comunicarlo è palazzo delle Aquile che, come previsto, annuncia che «Per la sicurezza di tutti, sarà necessario procedere all'evacuazione e all'interruzione di alcuni servizi in una zona nel perimetro di circa 500 metri dallo svolgimento delle operazioni».

Non dovrebbe essere a rischio evacuazione il carcere dell'Ucciardone, mentre per quanto riguarda i cittadini che risiedono all'interno del perimetro interessato si dovrebbe procedere con le stesse misure adottate in occasione del ritrovamento dell'ordigno bellico inesploso rinvenuto tra le mura del Castello a mare quattro anni fa. Saranno quindi individuate delle aree di raccolta sicure, come scuole e centri pubblici di aggregazione, anche se la sfida in più questa volta sembra destinata a essere la necessità di evitare assembramenti, cosa che richiederà un impegno ancora maggiore per le autorità coinvolte.