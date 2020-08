Si alza il sipario sul ritiro estivo del Palermo. Dopo avere concluso il secondo ciclo di tamponi previsto dai protocolli federali, i rosanero nel pomeriggio (intorno alle 17,20) hanno lasciato l’hotel che ospitava il raduno e in pullman si sono diretti verso Petralia Sottana dove era presente anche il presidente Dario Mirri. Ventuno i giocatori partiti per il comune madonita. Nell’elenco , di cui oltre agli elementi in prova Marong e Corsino fanno parte anche i tre volti nuovi Marconi, Saraniti e Valente e quattro ragazzi del 2002 (i portieri Faraone e Matranga, il difensore Cangemi e il centrocampista Florio), non figura Alessandro Martinelli. Premessa doverosa: non si tratta di caso di positività al Covid-19 anche perché i tamponi a cui sono stati sottoposti i giocatori hanno dato tutti esito negativo. L’assenza del centrocampista svizzero è dovuta al fatto che – comunica il club sul sito ufficiale – « nei prossimi giorni si recherà a Milano per effettuare ulteriori indagini specialistiche » .

La squadra, agli ordini del tecnico Boscaglia, è arrivata in prima serata (e ad accoglierla c’era anche qualche tifoso) e oggi sosterrà i primi due allenamenti della nuova stagione. La base operativa del nuovo Palermo, che alloggerà al Convento dei Padri Riformati, sarà il campo sportivo dove nelle ultime ore, sulla falsariga del messaggio postato su Facebook dal consigliere e socio di minoranza Tony Di Piazza («Buon lavoro ragazzi. Portiamo il Palermo dove merita di essere. Forza Palermo sempre»), gli ultras della Curva Nord Inferiore hanno voluto incitare i propri beniamini lasciando un eloquente striscione: «Lottiamo insieme contro le avversità, riportate dove merita la nostra città».

Ecco i ventuno giocatori del Palermo partiti per Petralia Sottana, sede di un ritiro anomalo (i rosanero cominciano la preparazione precampionato in un periodo in cui in passato avevano già iniziato la stagione giocando anche incontri ufficiali), blindato e durante il quale la squadra, che potrebbe affrontare solo avversari in grado di applicare lo stesso protocollo, non disputerà amichevoli.



PORTIERI: Fallani, Faraone, Matranga, Pelagotti.

DIFENSORI: Accardi, Cangemi, Crivello, Doda, Lancini, Marconi, Marong, Peretti.

CENTROCAMPISTI: Corsino, Florio, Martin.

ATTACCANTI: Floriano, Lucca, Santana, Saraniti, Silipo, Valente.