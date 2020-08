Dora D'Asta, la 23enne di Bagheria di cui non si avevano notizie da 15 giorni, è stata ritrovata. La notizia è stata data dai familiari. La giovane ha telefonato a casa, indicando dove si trovava e chiedendo di essere raggiunta. Sui motivi dell'allontanamento, i parenti hanno scelto di mantenere il riserbo.



D'Asta era scomparsa il 7 agosto, dopo essere uscita di casa per andare a una festa organizzata in un lido a Trabia. Da allora non si era più saputo nulla. «Ringrazio veramente tutti di cuore per le vostre condivioni per la mia gemella che è stata ritrovata sana e salva. Grazie a tutte le autorità e l'Italia in generale», ha scritto su Facebook il fratello della 23enne.