«Con grande dispiacere, siamo costretti ad informavi che a tutela di tutti i nostri clienti e di tutti i nostri collaboratori, abbiamo deciso di rimanere chiusi nei prossimi giorni». Un messaggio piuttosto eloquente quello della gelateria Il Signore di Carbognano, nota attività in via Notarbartolo, una delle più frequentate in questi giorni di caldo intenso. Nulla di preoccupante, tuttavia, solo una precauzione dopo la notizia che alcuni parenti di un dipendente, che comunque non aveva contatti con il pubblico, sono risultati positivi al tampone per Covid-19.

«Purtroppo un nostro tirocinante, un magazziniere, è entrato a contatto con parenti provenienti dalla Spagna positivi al tampone Covid-19, pertanto abbiamo deciso, in accordo con l’Asp, di attuare tutti i protocolli di sicurezza necessari, provvedendo così ad effettuare i tamponi su tutti i nostri lavoratori e a sanificare i locali rispettando le norme vigenti». Una scelta non obbligata, ma voluta in via del tutto precauzionale. Come ricordano dalla gelateria, anche attraverso i propri canali social, i clienti «possono stare tranquilli».

«È stata una decisione difficilissima da prendere, nessun organo o ente ci ha imposto la chiusura, ma siamo convinti che in questo momento la cosa più importante sia mettere al primo posto la salute nostra e della nostra splendida città. Augurandoci che sia stato soltanto un grande spavento, attendiamo fiduciosi i risultati per ricominciare più carichi e forti di prima in totale e assoluta sicurezza».

La risposta dei clienti non si è fatta attendere, presa letteralmente d'assalto la pagina social della gelateria, riempita di messaggi di solidarietà, di incoraggiamento, ma anche di plauso per la decisione presa. «Già vi amavo per la qualità dei vostri prodotti e la gentilezza di tutto il personale, dopo questa scelta acquisite altri mille punti» scrive una utente. «Questa decisione vi fa onore. La vostra serietà e professionalità sono la chiave del vostro successo! Bravi, chapeau! Con l'augurio che si risolva tutto nel minor tempo possibile» scrive un'altra, e ancora, «Un abbraccio a tutti voi che metaforicamente con questa decisione state abbracciando tutti noi. Grazie. Presto ci rincontreremo».