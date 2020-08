Stava tentando di svaligiare un'auto in piena notte , ma è stato scoperto da una pattuglia della polizia. È finito così in manette M.A., 29enne palermitano già noto alle forze dell'ordine.

Stava tentando di svaligiare un'auto in piena notte, ma è stato scoperto da una pattuglia della polizia. È finito così in manette M.A., 29enne palermitano già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo è stato sorpreso in via Salesio Balsamo, nei pressi del mercato del Capo, all'interno di una Fiat Punto. Alla vista degli agenti era sceso dall'auto dandosi alla fuga verso via Volturno, ma è stato bloccato qualche metro più in là mentre tentava di disfarsi di un'autoradio lanciandola nel cortile di una scuola.

M.A., sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una tronchesa e di un cacciavite rinvenuti all’interno del borsello che portava a tracolla, mentre l’autoradio di cui si era disfatto poco prima di essere bloccato, è stata recuperato dagli agenti, apparteneva alla Fiat Punto, la cui portiera era stata forzata.