La Ztl è ormai a pieno regime, ma continua a mietere vittime. Sono oltre seimila gli accessi non autorizzati scovati dalle telecamere all'interno del perimetro tra il 10 e il 16 agosto. Una settimana neanche completa, visto che il 15, in quanto festivo, non c'erano restrizioni al traffico nel centro cittadino, con i varchi che sono rimasti disattivati.