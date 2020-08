Denunciato un residente di Chiusa Sclafani per avere percepito il reddito di cittadinanza, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare dell' obbligo di dimora . I finanzieri hanno appurato che l'uomo riceveva il sussidio dal mese di febbraio di quest'anno .

Dopo gli accertamenti delle Fiamme Gialle, per l'uomo è scattata la denuncia alla procura di Termini Imerese e la segnalazione agli uffici Inps per l'avvio della decadenza del beneficio e il recupero delle somme indebitamente percepite. In questi mesi sulla card dell'uomo erano stati accreditati quasi quattromila euro.