È ufficiale: Roberto Boscaglia è il nuovo allenatore del Palermo. A dare l’annuncio è stato il club rosanero nell’ambito di un comunicato nel quale viene preannunciata la presentazione alla stampa il 19 agosto allo stadio Renzo Barbera alle ore 12. Il tecnico gelese, che ha trovato l’intesa con il sodalizio targato Hera Hora sulla base di un biennale e al quale il socio di minoranza Tony Di Piazza ha dato il benvenuto sul suo profilo Facebook («Benvenuto mister Boscaglia, porta il Palermo in alto»), sarà coadiuvato dal vice Giacomo Filippi e dal preparatore atletico Marco Nastasi. E nello staff ci saranno anche due profili presenti nella scorsa stagione con Pergolizzi: il preparatore atletico Marco Petrucci e il preparatore dei portieri Michele Marotta.

Ma chi è Roberto Boscaglia? L’ex mediano del Terranova Gela, classe 1968, è la dimostrazione vivente che nel calcio (e anche nella vita) la gavetta ha ancora un valore e anche chi viene dal basso può realizzarsi e ambire a certi traguardi. Lo sa bene il neo-tecnico rosanero che, dopo avere maturato un importante bagaglio di esperienza in Sicilia tra Eccellenza (nel Licata, nell’Akragas con cui si aggiudica anche una Coppa Italia regionale, ad Alcamo e alla Nissa con la quale vince il campionato nel 2008) e Promozione (a Gela), è diventato l’artefice del miracolo Trapani. Sei le stagioni (dal 2009 al 2015) sulla panchina del club granata con cui Boscaglia disegna una parabola prestigiosa introdotta dal ripescaggio in Seconda Divisione Lega Pro e impreziosita dalla storica promozione in serie B nel 2013.

La love-story tra il Trapani e l’allenatore siciliano, Panchina d’oro per la stagione 2012/13 culminata con l’approdo tra i cadetti, termina nel marzo 2015, tre mesi prima del trasferimento al Brescia ripescato poco dopo in B. Boscaglia guida le Rondinelle in due riprese, intervallate dalla parentesi al Novara, con uno score complessivo di un undicesimo posto e, nella seconda finestra, due esoneri e nel luglio 2018 va alla Virtus Entella in C. La parola 'miracolo', evidenziata in grassetto nel vocabolario custodito tra i suoi scaffali a Trapani, riappare a Chiavari dove nel 2018/19 centra al fotofinish la promozione in B al culmine di un rocambolesco testa a testa con il Piacenza. Il resto dell'esperienza ligure fa rima con attualità, caratterizzata nella passata stagione da una salvezza (ottenuta alla penultima giornata) ed un tredicesimo posto a quota 48 punti dal sapore agrodolce alla luce del brillante girone di andata chiuso in quarta posizione in classifica e con la seconda miglior difesa.

Il Palermo, intanto, ha ufficializzato anche la data di inizio del ritiro precampionato che si svolgerà a Petralia Sottana. La preparazione scatterà il 24 agosto e sarà blindata nel rispetto delle norme anti-Covid 19 (al Convento dei Padri Riformati, quartier generale rosanero, e al campo sportivo del comune madonita non sarà consentito l’accesso al personale non autorizzato) «in ottemperanza – informa il sito ufficiale del club - al vigente protocollo emanato dalla Commissione Medico Sportiva Federale in materia di allenamenti delle squadre di calcio professionistiche e al vigente decreto ministeriale del 7 agosto 2020». Le sedute saranno a porte chiuse.