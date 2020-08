I carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione di Partanna Mondello, hanno identificato e denunciato in stato di libertà dieci persone tutte palermitane di età compresa tra i 17 e 58 anni ritenute responsabili e vario titolo di lesioni personali aggravate, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.

I carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione di Partanna Mondello, hanno identificato e denunciato in stato di libertà dieci persone tutte palermitane di età compresa tra i 17 e 58 anni ritenute responsabili e vario titolo di lesioni personali aggravate, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.

I fatti risalgono al tardo pomeriggio di ferragosto, quando nei pressi della borgata marinara di Barcarello una cronista era stata aggredita, insieme a un’altra donna, mentre effettuava delle riprese sulla spiaggia. Immediate sono state le indagini dei militari che attraverso la ricostruzione dei fatti, avvalendosi anche delle immagini di videosorveglianza, sono arrivati alla individuazione degli odierni denunciati. Sono ancora in corso accertamenti per verificare l‘eventuale responsabilità di altre persone.