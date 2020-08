Novanta metri quadrati con oltre una tonnellata di eternit non integra . A individuare il sito, che si trova a Monreale , e a porlo sotto sequestro è stata la guardia di finanza. Denunciata una coppia che risulta residente a Corleone.

Le Fiamme Gialle hanno effettuato il sopralluogo insieme a un tecnico comunale, trovando le lastre di amianto per un peso di 1350 chili, sfabbricidi in cemento per 150 chili e poi anche rottami di elettrodomestici e pneumatici usati. A essere deferiti all'autorità giudiziaria sono stati i coniugi F.P.S. e G.R.T.