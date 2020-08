Il focolaio di Malta continua a destare preoccupazioni. Nell'Isola a pochi passi dalla Sicilia i contagi per Covid-19 sono in rapido aumento, tanto da spingere i medici a minacciare lo sciopero e il governo a ideare una sorta di mini lockdown che inizierà a partire da mercoledì, con la chiusura di bar, discoteche e quasi tutti i locali notturni e al divieto delle feste in barca. Intanto a Villabate c'è apprensione per i nuovi casi, tutti riconducibili al cluster maltese.