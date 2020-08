Brutta disavventura, ma con lieto fine, per una cittadina francese in visita ad alcuni parenti a Palermo. Un lieto fine che è stato possibile solo grazie al senso civico di un giovane capotreno palermitano e alla professionalità degli agenti della Polizia di Stato.

Brutta disavventura, ma con lieto fine, per una cittadina francese in visita ad alcuni parenti a Palermo. Un lieto fine che è stato possibile solo grazie al senso civico di un giovane capotreno palermitano e alla professionalità degli agenti della Polizia di Stato.

La donna, infatti, 53 anni, residente a Nizza, dopo essere arrivata all'aeroporto di Punta Raisi ha preso un treno per raggiungere il capoluogo siciliano, meta della sua vacanza. E' scesa poi alla stazione di Palermo Notarbartolo senza accorgersi di aver dimenticato, a bordo del convoglio, un borsello in pelle contenente, non solo i suoi documenti e le carte di credito, ma anche 5370 euro in contanti.

La signora, forse demoralizzata e poco fiduciosa sulla possibilità di ritrovare quanto perso, ha bloccato le carte di credito, senza sporgere denuncia agli uffici di polizia. Infatti il capotreno del convoglio Punta Raisi-Palermo, un ragazzo di 26 anni, a fine servizio, una volta giunto alla stazione di Palermo centrale, dopo aver rinvenuto il borsello sul treno, lo ha immediatamente consegnato agli agenti della polfer.

I poliziotti si sono subito attivati per contattare la signora indicata sui documenti rinvenuti, appurando tuttavia che non era stata sporta denuncia. E sono risaliti alla cognata della turista che, tra l'altro, era proprio sua ospite. La turista non ha potuto far altro che ringraziare la polizia.