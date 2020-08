Primi movimenti in entrata per il Palermo in vista del prossimo campionato di serie C. In attesa di formalizzare l’accordo raggiunto con il tecnico Boscaglia , che firmerà un biennale nel momento in cui risolverà il contratto con l’Entella, il club rosanero ha ufficializzato due nuovi acquisti. Si tratta di due rinforzi per il fronte offensivo: Andrea Saraniti , classe 1988, e il ventottenne Nicola Valente.

Il primo, reduce da una stagione in prestito al Vicenza con cui ha centrato la promozione in B e caratterizzata a titolo personale da 22 presenze di cui solo 6 da titolare con uno score di 3 gol e un assist, è una punta mobile abile in particolare nel colpo di testa ed è stato prelevato dal Lecce. Il secondo, invece, è un esterno destro d’attacco e arriva da svincolato dopo l’esperienza alla Carrarese, squadra con la quale il mese scorso ha raggiunto in C la semifinale playoff (persa con il Bari) al culmine di una stagione impreziosita da 8 gol e 5 assist in 29 presenze in gare ufficiali.

Sia Saraniti, palermitano in procinto di vestire per la prima volta la maglia della squadra della sua città che avrebbe potuto indossare già nella scorsa stagione se non avesse rifiutato la serie D, che Valente hanno incontrato i dirigenti rosanero negli uffici del Barbera (stadio dove di mattina si è visto anche il centrocampista dell’Udinese ed ex rosa Mato Jajalo, in vacanza con la famiglia in Sicilia e passato da viale del Fante per riabbracciare diversi amici) e hanno sostenuto le visite mediche di rito. Per entrambi – si legge sul sito ufficiale – è stato disposto un contratto biennale.



E in tema di rinforzi, la società targata Hera Hora nelle prossime ore potrebbe dare un ulteriore impulso alla campagna acquisti con l’arrivo di altre due pedine. Due giocatori, entrambi di 26 anni, che in passato sono stati alle dipendenze di Boscaglia: Marco Chiosa, difensore dell’Entella, e l’esterno offensivo Davide Marsura in forza al Livorno.