Per Ferragosto niente « assembramento in aree demaniali e quindi anche nelle spiagge ». Leoluca Orlando mette il lucchetto alle spiagge e non solo, con un'ordinanza che vieta «lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e/o eventi aggregativi». Vietato «con qualsiasi materiale accendere fuochi e predisporre attendamenti nelle medesime aree e nelle spiagge». Stretta anche nei confronti degli alcolici . La vendita nelle aree demaniali è vietata dalle 19 del 14 agosto fino alle 24 del giorno seguente. Divieto di vendita degli alcolici da asporto e delle bevande analcoliche in contenitori di vetro «ferma restando la possibilità di effettuare il consumo sul posto presso di esercizi a tal fine autorizzati».

Per Ferragosto niente «assembramento in aree demaniali e quindi anche nelle spiagge». Leoluca Orlando mette il lucchetto alle spiagge e non solo, con un'ordinanza che vieta «lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e/o eventi aggregativi». Vietato «con qualsiasi materiale accendere fuochi e predisporre attendamenti nelle medesime aree e nelle spiagge». Stretta anche nei confronti degli alcolici. La vendita nelle aree demaniali è vietata dalle 19 del 14 agosto fino alle 24 del giorno seguente. Divieto di vendita degli alcolici da asporto e delle bevande analcoliche in contenitori di vetro «ferma restando la possibilità di effettuare il consumo sul posto presso di esercizi a tal fine autorizzati».

Confermata dunque la linea venuta fuori dagli incontri in Prefettura, dove si è a lungo ragionato di vietare le aggregazioni in spiaggia in tutta la provincia. Ci saranno dunque altri modi per affrontare l'allerta meteo del 14 agosto, per cui sono previsti picchi da 36 gradi. «Il prefetto ha invitato tutti i sindaci alla massima attenzione in un momento molto particolare come quello che stiamo vivendo - dice Rosario Lapunzina, sindaco di Cefalù - Si dovrà fare attenzione alle disposizioni impartite dal governo nazionale e dal presidente della regione. In merito al Ferragosto, nelle more di diramare una circolare, ha voluto ascoltare i sindaci dei comuni costieri e ha ribadito la necessità di evitare assembramenti, falò in spiaggia, tendopoli nelle notti del 14 e del 15 agosto. Ha chiesto un raccordo dei Sindaci con le forze di polizia evitando provvedimenti differenti tra comuni in particolare nell'emissione di ordinanze».

Il primo cittadino di Cefalù, tuttavia, nel redigere la sua ordinanza è stato particolarmente perentorio, non solo infatti sarà stop all'alcol e alle bevande in vetro, ma le notti tra il 14 e il 15 e tra il 15 e il 16, sarà anche vietato l'accesso a tutte le spiagge libere del Comune normanno. Divieto di balneazione a Campofelice di Roccella, dove la sindaca ha anche ordinato ai lidi di ospitare un numero di clienti non superiore al 40 per cento della normale capienza e di transennare le parti che potrebbero consentire l'accesso alla spiaggia libera, anche in questo caso vietata. Spiagge libere aperte, ma senza assembramenti per Lascari, dove tuttavia, come recita l'ordinanza sindacale «Qualora e nel momento in cui il numero di accessi nei vari tratti di spiaggia dovesse essere tale da non consentire condizioni di sicurezza o da ostacolare il controllo da parte del corpo dei vigili urbani e delle altre autorità preposte, dovrà essere interdetto ogni ulteriore afflusso dagli accessi di Via del Mare, Via Piletto e Viale Gorgo Lungo, in relazione al numero di presenze nelle spiagge in corrispondenza dei singoli accessi».

Spiagge chiuse anche a Terrasini, mentre a Balestrate il sindaco Vito Rizzo si affida al buon senso dei propri concittadini chiedendo di non creare assembramenti, ma intanto da ordinanza vieta, tra le altre cose, il trasporto di legna da ardere e carbone.