Un incendio divampato tra Pizzo Sella e Capo Gallo a Palermo. Stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco e dei forestali per cercare di fronteggiare le fiamme. In volo anche due elicotteri.

Il lato della montagna che si affaccia su via dell'Olimpo è in fiamme ancora nella parte bassa, mentre in quella alta sembrano spente sebbene colonne di fumo si elevino ben alte in cielo. Il viavai di voli di elicottero dal porticciolo di Sferracavallo, da dove viene prelevata l'acqua, al luogo dell'incendio è continuo da stamattina.