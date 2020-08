Denunciati dalla polizia municipale i conducenti di tre mezzi colti mentre abbandonavano rifiuti in maniera illecita. Elevate sanzioni per oltre 1260 euro .

Denunciati dalla polizia municipale i conducenti di tre mezzi colti mentre abbandonavano rifiuti in maniera illecita. Elevate sanzioni per oltre 1260 euro.

In via Schioppettieri, una pattuglia è intervenuta su segnalazione di un cittadino. Gli agenti hanno trovato un conducente di un autocarro che conferiva rifiuti indifferenziati al di fuori dell'orario consentito. L'uomo alla guida ha anche scaricato rifiuti ingombranti sul marciapiede. Un altro intervento è stato effettuato in via Lanza di Scalea, all'altezza dell'intersezione con via Faraone: due uomini sono stati fermati mentre da un autocarro gettavano materiali di diversa natura nei cassonnetti destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.

Nello stesso tempo, altre due persone a bordo di un veicolo, noncuranti della presenza della pattuglia, depositavano rifiuti all’interno del cassonetto. Anche loro sono stati multati.