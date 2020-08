L'uscita di casa, venerdì sera, per andare a una festa sul mare a Trabia, poi nessuna notizia. È giallo sugli spostamenti di Dora D'Asta, giovane bagherese di 23 anni che potrebbe essere scomparsa nella notte tra venerdì e sabato. I genitori della ragazza hanno presentato una denuncia ai carabinieri, ma di lei ancora nessuna traccia.Quando è uscita di casa, Dora D'Asta portava dei pantaloncini neri e un top nero con una scritta dorata.

«Prego tutti i miei amici di Facebook di dare notizie di una mia amica, scomparsa da venerdì pomeriggio a me o a suo fratello Piero - scrive Richard Aiello, amico della ragazza, sui social - Dora è stata prelevata da casa sua da una ragazza di Trabia di cui non si conosce il nome per poter partecipare ad una festa che si teneva in un lido, ma non è più rientrata. Vi prego diamo un aiuto a questa famiglia. Se qualcuno sa qualcosa mi contatti».

E la macchina dei social si è messa in moto, con decine di condivisione del post di Aiello, ma nessuna notizia al momento realmente utile per ricostruire la serata della 23enne. Quando è uscita di casa, Dora D'Asta portava dei pantaloncini neri e un top nero con una scritta dorata.«Dora amore, ti prego torna a casa la tua zia te lo chiede» dice una zia della ragazza.