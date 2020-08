Prima ha ammesso di averla uccisa, poi si è rimangiato tutto. Damiano Torrente , il pescatore di 38 anni c he soltanto ieri ha confessato un omicidio , ha dichiarato di non avere nulla a che fare con la scomparsa di Ruxandra Vesco , la donna con cui stava e che dal 2015 è scomparsa.

Prima ha ammesso di averla uccisa, poi si è rimangiato tutto. Damiano Torrente, il pescatore di 38 anni che soltanto ieri ha confessato un omicidio, ha dichiarato di non avere nulla a che fare con la scomparsa di Ruxandra Vesco, la donna con cui stava e che dal 2015 è scomparsa.

Attraverso le indicazioni dell'uomo i carabinieri erano riusciti a trovare resti umani sotterrati sul monte Pellegrino. Adesso bisognerà capire se siano della donna. A rendere noto il ripensamento è stato l'avvocato di Torrente, Alessandro Musso. «Ha raccontato anche che nel 2019 aveva già confessato una volta l'omicidio della donna e di tutti i suoi parenti alla Squadra mobile - ha dichiarato il legale all'Ansa - ma la polizia fece indagini, non trovò il corpo della vittima dove indicato e trovò, invece, in vita i parenti che diceva di aver ucciso cosi' la vicenda fu archiviata in fase di indagini preliminari».

Torrente, che è stato scarcerato a marzo dopo un accusa di stalking, si sarebbe giustificato dicendo avere confessato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. L'uomo resta indagato per omicidio e occultamento di cadavere.