Un 27enne è morto vicino al carcere Pagliarelli. Il giovane viaggiava su una moto Honda e si è scontrato con un'Opel Agila. L'impatto è avvenuto sulla strada statale Palermo-Sciacca. Le condizioni sono apparse subito gravi.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia municipale per i rilievi. Il 27enne è stato soccorso dai medici del 118, ma per lui c'è stato poco da fare. L'automobilista è stato portato in ospedale in codice verde.