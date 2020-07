Niente più auto all'ombra dei Quattro Canti. La nuova ordinanza mette il sigillo su quella che ormai è diventata la via più centrale di Palermo, già da tempo appannaggio quasi esclusivo dei pedoni, via Maqueda , che adesso diventa isola pedonale permanente. Ma si tratta solo di uno dei provvedimenti che porteranno entro l'inizio di agosto decine di nuove aree pedonali, molte delle quali in via sperimentale.

Niente più auto all'ombra dei Quattro Canti. La nuova ordinanza mette il sigillo su quella che ormai è diventata la via più centrale di Palermo, già da tempo appannaggio quasi esclusivo dei pedoni, via Maqueda, che adesso diventa isola pedonale permanente. Ma si tratta solo di uno dei provvedimenti che porteranno entro l'inizio di agosto decine di nuove aree pedonali, molte delle quali in via sperimentale.

A Mondello proseguono spediti i lavori di via Palinuro, con la nuova porzione della strada adesso accessibile, anche se sarà aperta ufficialmente dopo l'inaugurazione del 30 luglio. Un passo fondamentale che darà respiro all'intera borgata marinara, che adesso sarà raggiungibile anche senza passare dal lungomare grazie a questa nuova bretella che collega via Mondello a via Galatea. Una via di fuga che consentirà anche di avviare la sperimentazione per la Ztl e la pedonalizzazione dell'intero lungomare senza creare ingorghi o blocchi stradali.

Le altre pedonalizzazioni temporanee sono quelle già messe nero su bianco a maggio dalla giunta per consentire ai locali di avere degli spazi esterni più ampi per potere meglio fare rispettare le distanze di sicurezza imposte dall'emergenza sanitaria per Covid-19. Le tredici aree individuate sono quelle di via del Bastione, piazza Niscemi, vicolo San Carlo, via Seminario Italo Albanese, via Schioppettieri, piazza Santa Chiara, piazzetta e via Sette Fate, via Pantelleria, piazza Monte di Pietà, via Napoli, piazza Sant’Onofrio, via Sammartino e piazza Marina a Sferracavallo.