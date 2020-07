« Dato il recente aumento di casi Covid in Romania e la preoccupazione per i viaggi aerei internazionali in questo momento ho preso la difficile decisione di ritirarmi da Palermo ». L'ipotesi era nell'aria e alla fine si è palesata. Simona Halep , la numero due al mondo nella classifica mondiale di tennis, non prenderà parte al torneo internazionale previsto ad agosto nel capoluogo.

«Dato il recente aumento di casi Covid in Romania e la preoccupazione per i viaggi aerei internazionali in questo momento ho preso la difficile decisione di ritirarmi da Palermo». L'ipotesi era nell'aria e alla fine si è palesata. Simona Halep, la numero due al mondo nella classifica mondiale di tennis, non prenderà parte al torneo internazionale previsto ad agosto nel capoluogo.

All'origine della scelta c'è la preoccupante ripresa dei contagi nel paese di cui è originaria Halep, ma anche il connesso rischio di ritrovarsi in Italia a fare la quarantena, così come disposto dal ministero della Salute per chiunque arrivi in Italia da Romania e Bulgaria. «Voglio ringraziare il direttore del torneo e il ministero della Salute italiano per tutti gli sforzi a mio nome», conclude la nota tennista. A cercare di fare in modo di avere ai nastri di partenza l'atleta romena era stato negli ultimi giorni Oliviero Palma, direttore del torneo in programma al Country Time Club.

Alla fine però si è rivelato tutto inutile, la prudenza e il timore di spostarsi in una fase così delicata ha spinto Halep a rinunciare. Il torneo, che sarà inaugurato l'1 agosto, perde così quella che sarebbe stata la principale stella.