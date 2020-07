I carabinieri della compagnia San Lorenzo e personale dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Sezione Controlli di Palermo hanno effettuato una serie di servizi, finalizzati al contrasto del fenomeno dei giochi illegali.

Nel corso degli accertamenti è stato riscontrato che in una sala giochi, in via Torretta nella borgata Sferracavallo, erano collegate due postazioni per la raccolta delle scommesse, non conformi alla normativa di settore e per tale ragione sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare di 100.000 euro e le apparecchiature presenti sono state sequestrate.

In un centro scommesse in via Perpignano, invece, il gestore è stato segnalato alla Questura di Palermo, poiché non autorizzato a svolgere tale attività.