Comune di Palermo e Regione Siciliana hanno sottoscritto due distinte convenzioni per l'utilizzo di circa 15,3 milioni di fondi comunitari per realizzare degli interventi finalizzati a prevenire gli allagamenti nelle zone di Partanna-Mondello e in alcune aree della zona sud-orientale della città, con particolare riferimento a Ciaculli e a Croceverde . A firmare gli accordi sono stati il sindaco, Leoluca Orlando, e il dirigente generale del dipartimento del Territorio, Giuseppe Battaglia.

Il primo intervento avrà un costo di 3,5 milioni di euro e il secondo di 11,8. Quest'ultimo prevede anche una riqualificazione igienico-ambientale ed architettonica della storica sorgente della Favara di origini arabe. Entrambi i progetti, finanziati tramite il Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020, dovranno essere completati entro la fine del 2023. Responsabile dell'attuazione degli interventi, dalla progettazione alla esecuzione, sarà il Comune.

«La stipula delle due convenzioni, che ha subito un leggero ritardo a causa del Covid-19 - spiega Orlando - mette finalmente in moto tutte le procedure tecniche ed amministrative perché queste due aree, che spesso subiscono allagamenti, possano essere messe in sicurezza. Sono interventi indispensabili e speriamo risolutivi, nella coscienza che da un lato la massiccia cementificazione dei suoli e dall'altro il cambiamento climatico hanno reso estremamente difficile garantire condizioni di sicurezza a tutti i territori, soprattutto quando si tratta di aree come queste che per loro natura sono esposte ad un altissimo rischio idrico».