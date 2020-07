Ha strappato gli orecchini a due anziane donne che stavano camminando per strada nella zona Fiera-Cantieri. L'episodio è avvenuto lo scorso 13 dicembre. Per la violenta rapina, la polizia ha arrestato il pregiudicato di 40 anni Ignazio Cusimano. A volto scoperto, l'uomo avrebbe preso alle spalle una delle due donne strappandole entrambi gli orecchini. Poi avrebbe affrontato frontalmente la seconda vittima alla quale sarebbe riuscito a portare via con la forza un solo orecchino. Sono poi state le due donne a contattare la polizia.