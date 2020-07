La giunta comunale ha approvato la delibera che, in vista della fine o delle modifiche del periodo di emergenza legato al contrasto del Covid-19, prevede la riattivazione delle strisce blu per la sosta tariffata . Un via libera che passa la palla agli uffici, che adesso dovranno emettere la relativa ordinanza.

La data più probabile per la ripresa della sosta a pagamento è il tre agosto. Stesso discorso e stessa data per la Ztl, nella sua versione ordinaria e in quella notturna, che per volontà del consiglio comunale è stata bloccata fino alla fine dell'emergenza sanitaria prevista per il 31 luglio. In quest'ultimo caso, tuttavia, una proroga dello stato d'emergenza potrebbe fare slittare ulteriormente l'attivazione di varchi e telecamere.

Tutti i pass per la sosta dei residenti saranno automaticamente prorogati per un periodo pari a quello di interruzione (Se dovesse avvenire il tre agosto sarebbero 143 giorni). Inoltre, per le sole aree di Mondello e Sferracavallo, trattandosi di strisce blu stagionali, tutti i pass della stagione 2019 sono automaticamente rinnovati per il 2020.

«Sempre più allentamenti delle restrizioni portano sempre più traffico in città con le conseguenze negative che questo ha sulla salute e sulla vivibilità - dice il sindaco Leoluca Orlando - La progressiva stabilizzazione dei tempi delle attività economiche e di tutte le attività quotidiane permette quindi un ritorno alla normalità anche su questo fronte, nel rispetto di quanto anche voluto dal Consiglio comunale ma senza alcun tentennamento sul fronte della salute dei cittadini, come per altro ormai confermato da numerosi pronunciamenti dei Tar».