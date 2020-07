Palermo Tattoo convention, primo grande evento post Covid

Un nuovo spazio in città, oltre cento tatuatori da ogni parte del mondo, spettacoli, aree relax, shopping, food e baby parking: la settima edizione della Palermo Tattoo Convention è organizzata dall’11 al 13 settembre 2020 al Pala Giotto.

Si tratta del festival del tatuaggio di respiro internazionale nato in Sicilia nel 2014 e che ha coinvolto, edizione dopo edizione, alcuni tra i più noti artisti del mondo tra sperimentatori di nuovi generi, fidati tatuatori di vip e miti del mondo del tatuaggio: per l’edizione 2020 l’intero impianto organizzativo si sposta negli spazi della Fiera Pala Giotto in piazza Lennon (ex piazzale Giotto) di Palermo da venerdì 11 a domenica 13 settembre con l’ingresso aperto al pubblico a partire dalle 11 e chiusura alle 01.

Tra gli ospiti speciali e giudici di gara il giapponese Koji Yamaguchi, Micheal Mazzone - il tatuatore di Gianluca Vacchi, Gue Pequeno e Sfera Ebbasta - la thailandese Onny Somboon con i suoi lavori realistici super colorati, il vietnamita Vu Ngoc Tan esperto di Irezumi giapponese, Alessio Greco - l’organizzatore della Urban Land Tattoo Expo di Roma - Tra gli artisti siciliani, gli storici tatuatori palermitani Christian Boatta, Vite e Sandro Stagnitta, da Messina Stefano Del Popolo e da Castelbuono Francesco Baio.

Saranno 110 i tatuatori in arrivo dagli studi più noti del panorama locale, nazionale e internazionale che presenteranno le novità legate ai generi e alle diverse scuole del tatuaggio allestendo ognuno il proprio stand personale con tanto di lettino e inchiostri così che i visitatori possano farsi tatuare e, inoltre, sono previsti oltre 20 stand differenti dedicati alle esposizioni di elementi di decoro, vario merchandising, automobili e moto made in Usa ma anche cibo: non mancano il tipico street food di Palermo, il sushi, i dolci e i gelati e gli stand dedicati ai cocktail e al beverage in generale.

Tra l’area shopping e l’area relax, lo spazio esterno della Fiera Pala Giotto diventerà anche teatro di abili perfomer di diverse discipline tra cui la danza e il burlesque, qui sfileranno le tattoo models, si esibiranno musicisti durante i live concert, suoneranno i dj durante i party serali e verranno premiati gli artisti vincitori dei diversi contest che scandiranno il tempo della tre giorni.

Una novità del 2020 è l’area per i più piccoli: uno spazio di baby parking gratuito per accogliere i bimbi e le bimbe tra laboratori e giochi in tutta sicurezza con gli animatori. Dopo sei edizioni allestite con vista sul mare dalla costa di Isola delle Femmine per la prima volta il festival si sposta in città. «Sarà un’edizione diversa dalle precedenti – sottolinea Vincenzo Bellia, ideatore e organizzatore del festival – la vicinanza con il centro ci permette di ideare tante piccole sorprese per il pubblico così come per gli artisti del tatuaggio stranieri, curiosi di scoprire di più su Palermo e il suo centro monumentale. Oltretutto, la scelta è stata fatta anche in ragione del distanziamento fisico per evitare i contagi da Covid19: gli spazi del Pala Giotto ci consentono di assicurare il rispetto delle indicazioni».

L’area interna di circa 1.600 mq può ospitare infatti ben 800 persone in contemporanea, l’area esterna di 3mila mq invece può ospitarne 1.500.