Si è fatto sentire l'apporto dei militari del genio dell'esercito nelle operazioni di pulizia e ripristino dei sottopassaggi finiti sott'acqua dopo il nubifragio di mercoledì pomeriggio. Tutte le corsie di viale della Regione siciliana infatti saranno riaperte alle 13, con diverse ore d'anticipo rispetto alla consegna prevista.

I militari hanno agito in concerto con gli operai di Amap e Reset e con i vigili del fuoco, che non hanno mai abbandonato i luoghi martoriati dall'insolito maltempo, prima con le operazioni di ricerca di possibili dispersi, poi con i lavori di drenaggio dell'acqua e infine con il supporto per il ripristino e la messa in sicurezza dei sottopassaggi di viale Lazio e via Leonardo Da Vinci.