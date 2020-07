Adesso c'è pure l'ufficialità: il nubifragio abbattutosi su Palermo mercoledì pomeriggio non ha causato nessuna vittima. La notizia di due persone decedute era circolata a stretto giro dopo la testimonianza di un camionista, sicuro di avere visto un uomo e una donna inghiottiti dall'acqua all'altezza del sottopassaggio di via Leonardo da Vinci. Un fatto non verificato che però è stato dato per certo da giornali e televisioni regionali e nazionali, con la politica che a ruota ha seguito il flusso delle notizie riempiendo le redazioni di comunicati di vicinanza e solidarietà ai familiari delle vittime. I morti però non c'erano. MeridioNews, presente sul posto da mercoledì con un suo giornalista, ha scelto volutamente di non dare la notizia proprio perché non c'era nessuna conferma in merito. Le ricerche sono andate avanti per ore ma senza esito.