Ci sarebbero anche due dispersi a Palermo . Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, le due persone viaggiavano a bordo della stessa auto di cui si sarebbero perse le tracce mentre percorreva viale Regione Siciliana , nel sottopassaggio della rotonda di via Leonardo da Vinci . Sul posto è in corso l'intervenuto dei vigili del fuoco che stanno effettuando le ricerche con un gommone ed è stato richiesto anche l'ausilio della capitaneria di porto .

Ci sarebbero anche due dispersi a Palermo. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, le due persone viaggiavano a bordo della stessa auto di cui si sarebbero perse le tracce mentre percorreva viale Regione Siciliana, nel sottopassaggio della rotonda di via Leonardo da Vinci. Sul posto è in corso l'intervenuto dei vigili del fuoco che stanno effettuando le ricerche con un gommone ed è stato richiesto anche l'ausilio della capitaneria di porto.

Al momento, in questo punto della Circonvallazione, l'acqua accumulata ha raggiunto circa quattro metri di altezza. Intanto, sul posto sono arrivati anche i sommozzatori. Le forze dell'ordine hanno chiesto pure di visionare alcune telecamere di videosorveglianza della zona per provare a ricostruire il reale percorso seguito dall'auto.

Intanto, due bambini (il più piccolo di nove mesi) sono stati ricoverati in ospedale per ipotermia. I due fratelli sono rimasti intrappolati in auto, insieme ai loro genitori, sempre nel sottopassaggio di viale della Regione, all'altezza di via Sardegna, che è sommerso dall'acqua. Le forze dell'ordine hanno prelevato coperte e teli termici dagli ospedali per le persone soccorse in strada.

Sirene, allarmi, antifurti impazziti, e ancora tuoni e fulmini tra gli scrosci di pioggia. Un temporale estivo di qualche ora si è trasformato in un'apocalisse per Palermo. Viale Regione Siciliana è finito sotto l'acqua, con scene incredibili di persone costrette a nuotare per uscire dalla propria auto. L'acqua ha raggiunto diversi metri d'altezza.

Moltissimi gli interventi di vigili del fuoco, polizia, carabinieri e guardia di finanza. Impegnati anche diversi elicotteri, mentre dalla protezione civile regionale, bollettini alla mano, dimostrano che tutto questo non era previsto e che il meteo segnalava soltanto rischio di precipitazioni sparse.

E intanto, il leader della Lega Matteo Salvini ha postato sulla sua pagina Facebook un video del maltempo nel capoluogo siciliano: «A furia di pensare solo agli immigrati - ha scritto nel post a corredo - il sindaco Orlando dimentica i cittadini di Palermo: basta un temporale e la città finisce sott’acqua. I palermitani non meritano tutto questo».