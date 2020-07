Un altro commerciante si ribella al pizzo e fa arrestare il suo presunto estorsore. È successo a Monreale, quando il 20 giugno un ristoratore ha deciso di rivolgersi ai carabinieri della compagnia del Comune alle porte di Palermo per denunciare una richiesta ai suoi danni. In manette è finito un 41enne già noto alle forze dell'ordine, l'accusa è di estorsione aggravata in concorso. L'uomo avrebbe minacciato il ristoratore in cambio di un pasto gratuito al giorno insieme ad altre due persone dopo l'orario di chiusura.