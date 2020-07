Mentre continuavano a vendere frutta e verdura percepivano il reddito di cittadinanza. La guardia di finanza ha denunciato due fratelli a Bagheria.

I due, ambulanti già segnalati per esercizio abusivo di commercio in passato, sono risultati tra i beneficiari del sussidio che il governo assicura agli inoccupati. I finanzieri hanno inoltrato all'Inps la segnalzione per la decadenza del beneficio. La somma indebitamente percepita ammonta a circa 30mila euro.