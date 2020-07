Partono domani i termini per chiedere al Comune di Palermo i buoni spesa deliberati dalla giunta Orlando a fine marzo. La misura, legata all'emergenza socio-assistenziale causata dal Covid-19, è rivolta alle persone in stato di bisogno e sarà indirizzata all'acquisto di beni di prima necessità. Le domande potranno essere inoltrate sul sito istituzionale.

«Nessuno resterà indietro - hanno dichiarato il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore alla Cittadinanza solidale Giuseppe Mattina -. Nessuno sarà lasciato solo ad affrontare questo momento di grave crisi economica che ha colpito migliaia di famiglie. Questo è stato il nostro impegno fin dall'inizio della pandemia e questo resta l'impegno per i prossimi mesi, con un sistema trasparente ed efficace che renderà possibile ancora una volta per migliaia di famiglie affrontare l'emergenza con un significativo sostegno fornito dall'Amministrazione comunale».

Per la valutazione della situazione economica dei nuclei familiari il parametro sarà quello relativo a giugno scorso. I voucher avranno un valore unitario massimo di 300 euro per nuclei composti da una sola persona, 400 per due persone, 600 euro per tre persone, 700 euro per quattro persone, 800 per famiglie composte da cinque o più persone.

«L'erogazione del buono spesa sarà fatta, come per quelli erogati durante la quarantena, tramite la tessera del codice fiscale che potrà - si legge in una nota del Comune - essere utilizzata come un bancomat negli esercizi commerciali convenzionati o presso i punti di pagamento Sisal per quanto riguarda il pagamento delle utenze». Il contributo sarà corrisposto per il periodo dell’emergenza e il richiedente dovrà dimostrare di non percepire alcun reddito o altre rendite finanziarie, di non essere destinatario di altre misure sussidiarie. Previste verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute.