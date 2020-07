Un tamponamento da cui è originata una violenta rissa con tanto di sparatoria. I carabinieri della Comapgnia piazza Verdi di Palermo hanno arrestato tre persone per i fatti accaduti il 16 settembre in via Regina Bianca, nel quartiere Danisinni. In carcere sono finiti Davide Gargano, Antonino Gargano e Gianluca Giordano. Le accuse sono a vario titolo di lesioni personali, tentato omicidio e detenzione e porto abusivo di arma da sparo.