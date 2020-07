È in corso un piccolo giallo all'interno della giunta comunale di Palermo. Si è infatti dimesso l'assessore alle Culture e alla Partecipazione democratica Adham Darawsha . Lo ha fatto senza dare troppe spiegazioni, limitando la sua comunicazione pubblica a un tweet che recita: «Ieri ho presentato al Sindaco le mie dimissioni da assessore alle culture del comune di Palermo. Ho cercato di dare il mio contributo a questa mia amata città. Ma oggi è tempo di girare pagina. Ringrazio tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo percorso».

Un'uscita di scena in punta di piedi, che però fa rumore, tanto quanto le voci che adesso si rincorrono riguardo ai possibili motivi della rottura tra il medico di origini palestinesi, presentato a suo tempo non come nomina partitica, ma come assessore politico in quota del sindaco, come dichiarò lo stesso Orlando, e la giunta di cui ha fatto parte. Si parla addirittura di contrasti interni proprio all'amministrazione cittadina, ma al momento ogni comunicazione è ufficiale è serrata.

L'unica risposta trapelata è quella del sindaco, Leoluca Orlando, che pure non si è perso in lunghi discorsi, ma ha semplicemente spiegato di avere invitato a tornare sui suoi passi Darawsha, che intanto ha già aggiornato la biografia del suo profilo Twitter con la dicitura Ex assessore del Comune di Palermo. «Il sindaco - si legge in una nota di palazzo delle Aquile - appreso delle dimissioni presentate dall'assessore Darawsha, lo ha invitato a rivedere tale decisione "e comunque ad attendere per ogni determinazione la celebrazione delle iniziative del Festino e in onore di Santa Rosalia, alla cui preparazione ha significativamente contribuito».