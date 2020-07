Scuole ancora nel mirino di ladri e vandali. Colpito ancora una volta l'asilo Peter Pan , già oggetto di raid nei mesi scorsi: i vetri dell'istituto di via Barisano da Trani, al Cep, sono stati mandati in frantumi, con i vandali che hanno fatto irruzione nella scuola comunale e hanno distrutto del materiale didattico e imbrattato le pareti.

Scuole ancora nel mirino di ladri e vandali. Colpito ancora una volta l'asilo Peter Pan, già oggetto di raid nei mesi scorsi: i vetri dell'istituto di via Barisano da Trani, al Cep, sono stati mandati in frantumi, con i vandali che hanno fatto irruzione nella scuola comunale e hanno distrutto del materiale didattico e imbrattato le pareti.

Colpo anche all'istituto comprensivo statale Madre Teresa di Calcutta, dove però a entrare in azione pare sia stato un gruppo organizzato, che sempre nella notte si è introdotto nell'ala ancora incompleta della scuola per fare razzia di rame. «Vandalizzare e derubare asili e scuole cittadine significa sperperare un patrimonio destinato alla crescita personale e di valori delle future generazioni e dell’intera comunità palermitana», commentano in una nota il sindaco Leoluca Orlando e l'assessora alla Scuola Giovanna Marano.