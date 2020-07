L'ipotesi di ritrovarsi in campo la numero 2 del mondo è un'occasione che non capita tutti i giorni e per questo da cogliere al volo. Ne è consciente la direzione dei Palermo Ladies Open , il torneo in programma a inizio agosto. A prendere parte al tabellone principale potrebbe essere anche la romena Simona Halep , già vincitrice di un Roland Garros e di un Wimbleon.

L'ipotesi di ritrovarsi in campo la numero 2 del mondo è un'occasione che non capita tutti i giorni e per questo da cogliere al volo. Ne è consciente la direzione dei Palermo Ladies Open, il torneo in programma a inizio agosto. A prendere parte al tabellone principale potrebbe essere anche la romena Simona Halep, già vincitrice di un Roland Garros e di un Wimbleon.

«Siamo felici del grande interesse mostrato da Simona Halep per i Palermo Ladies Open, l’aspettiamo al Country ad agosto per una storica edizione del Torneo», dichiara Oliviero Palma, il direttore della manifestazione. Halep ha espresso pubblicamente il pronto interesse per il torneo siciliano e la conferma arriva dallo stesso Palma. «Siamo in contatto da tempo con la manager della Halep - rivela il direttore - da giorni parliamo di una probabile partecipazione a Palermo di una delle giocatrici più forti al mondo che, con la sua presenza, contribuirebbe a rendere straordinario un torneo che avrà un livello medio altissimo. Le porte alla Halep rimarranno aperte fino all’ultimo, così come rimarranno aperte per altre top ten che vorranno riprendere il cammino nel circuito da Palermo».

Il main draw - ovvero il tabellone - verrà reso noto domani mattina. Tra i partecipanti ci sarà anche la svizzera Jil Teichmann, vincitrice dell'edizione dell'anno scorso, dove ha avuto la meglie sulla testa di serie numero uno Kiki Bertens.