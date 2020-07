I carabinieri della stazione Centro hanno arrestato il 21enne M.S. per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato visto entrare in una palazzina abbandonata in via Cipressi .

I carabinieri della stazione Centro hanno arrestato il 21enne M.S. per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato visto entrare in una palazzina abbandonata in via Cipressi.

Dopo averlo raggiunto, i militari lo hanno trovato con addosso venti dosi di eroina, crack, hashish e marijuana. La droga era stata presa da una parete. A quel punto, i carabinieri hanno esteso la perquisizione e con l'aiuto dei cani antidroga hanno trovato altri 40 grammi di marijuana e 21 di hashish.

Su disposizione dell'autorità giudiziaria, il 21enne è stato posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. La droga, invece, è stata inviata in laboratorio per le analisi di rito.