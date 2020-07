È ripreso questo fine settimana il servizio di controllo e prevenzione lungo la costa Nord di Palermo, da Vergine Maria a Capo Gallo, svolto dalla Acs - Associazione cani salvataggio, attivata dall’Ufficio di protezione Civile del Comune di Palermo e dal dipartimento di Protezione Civile della Regione Sicilia, in collaborazione con la Guardia Costiera.

L'Acs utilizzerà 15 unità cinofile di salvataggio, una moto d’acqua attrezzata con barella, defibrillatore ed ossigeno ed un Quad 600 di soccorso e salvataggio. L'associazione supporterà inoltre nelle attività di monitoraggio della l’attuazione delle misure preventive della Fase 3 Covid.

Il servizio si svolgerà per tutti i fine settimana di luglio e di agosto anche con l'allestimento in via Regina Elena di un gazebo con personale che fornirà informazioni alla cittadinanza per le misure di prevenzione del Covid-19.