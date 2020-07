Buone notizie per il Palermo Calcio e i tifosi rosanero. Il sindaco Leoluca Orlando ha annunciato il passao avanti nell'iter che dovrebbe poter garantire alla squadra di continuare a disputare le partite interne allo stadio Renzo Barbera. La dichiarazine è arrivata a margine dell'incontro tra il primo cittadino, gli assessori Paolo Petralia Camassa e Roberto D'Agostino, il capo di gabinetto Sergio Pollicita e i rappresentanti della consulta d'indirizzo della ASD Palermo. Ovvero il presidente Leonardo Guarnotta, l'avvocato Santi Magazzù e l'ex attaccante rosanero Vito Chimenti.

Orlando prevede che tutto dovrebbe essere risolto «certamente entro la fine di luglio in tempo utile per la presentazione dei documenti necessari per l'iscrizione al campionato di C», sottolineando che «la squadra di Palermo non può che giocare a Palermo». L'ultima parola sulla questione spetta al consiglio comunale a cui la giunta Orlando presenterà una proposta in merito all'importo della concessione «sulla base di parametri tecnico-matematici che tengono conto della metratura degli spazi e della capienza ufficiale dell'impianto e delle pertinenze».

La proposta di Orlando comprende anche la necessità di verifica, non appena la Regione avrà fatto chiarezza sulle modalità attuative, «la possibilità di ricorso al fondo istituito a favore dei Comuni che decidessero di concedere esenzioni o riduzioni fiscali ai soggetti che sempre a seguito del Covid-19 hanno subito un danno economico». Il primo cittadino ha fatto anche presente la volontà di chiedere al consiglio di lavorare al fondo destinato alla contirbuzione delle squadre sportive di vertice presenti in città e alle modifiche del regolamento sulle sponsorizzazioni.

«L'unica forma di intervento sotto forma di contributo partecipativo - ha continuato Orlando, con riferimento a tutte e a ciascuna società e discipline sportive - sarebbe ovviamente alternativa a quella della sponsorizzazione della cttà. All’interno di questo quadro questo ci sembra ovvio che da parte della giunta c'è tutto l'impegno necessario affinché prosegua la collaborazione fin qui registrata con la società Asd Palermo, ma soprattutto quel percorso di risalita verso le serie maggiori dello sport nazionale anche per il calcio».