Rissa ieri sera tra vicolo degli Agonizzanti e via Calderai. La polizia è intervenuta dopo la segnalazione di disordini. Arrivati sul posto gli agenti hanno faticato non poco per riportare la calma.

I protagonisti dell'acceso scontro, che ha registrato anche il lancio di piatti e sedie, si sono dispersi per le strade della zona sotto gli occhi di diversi curiosi. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, tutto sarebbe partito dal faccia a faccia tra un ragazzo e il padre della ex fidanzata. Il giovane si sarebbe recato a casa per cercare di risanare la rottura, ma la situazione è presto degenerata.

I due sono stati dichiarati in stato d'arresto, mentre una terza persona è stata denunciata a piede libero. L'autorità giudiziaria ha convalidato la misura.