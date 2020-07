Brancaccio, sequestrati 126 chili di pesce non tracciato

I carabinieri del comando provinciale di Palermo, coadiuvati dalla capitaneria di porto, hanno effettuato una serie di controlli ai venditori della filiera ittica. I militari hanno proceduto alla verifica di tre ambulanti nel quartiere Brancaccio, ai quali, a seguito del controllo, sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 4.500 euro per la violazione delle norme che regolano la corretta informazione ai consumatori, previste dal D. Lgs. 4/2012.

I carabinieri del comando provinciale di Palermo, coadiuvati dalla capitaneria di porto, hanno effettuato una serie di controlli ai venditori della filiera ittica. I militari hanno proceduto alla verifica di tre ambulanti nel quartiere Brancaccio, ai quali, a seguito del controllo, sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 4.500 euro per la violazione delle norme che regolano la corretta informazione ai consumatori, previste dal D. Lgs. 4/2012.

In conseguenza, sono state sequestrate le attrezzature per il commercio, oltre 126 chilogrammi di prodotti ittici privi di etichettatura e tracciabilità, che, dopo le verifiche da parte dell’Asp, sono stati devoluti in beneficenza alla Missione San Francesco in via Cappuccini.