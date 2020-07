Con la stagione calda avevano iniziato a colpire vicino alla spiaggia di Mondello . La strategia era quasi sempre la stessa: attendere che le vittime parcheggiassero l'auto , per poi in un attimo aprire lo sportello e portare via la borsa.

Di questi colpi Gaspare Spinelli, 44 anni, e Melchiorre Sferruggia, di 42, ne avrebbero compiuti almeno due tra il 12 e il 25 maggio. Ma nelle ultime settimane i casi di borseggio sono stati anche di più a Mondello. Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza è stato possibile identificare Spinelli e Sferruggia a bordo di un Honda Sh 300 di colore bianco, mentre percorrevano il lungo Cristoforo Colombo in zone vicine a quelle dove erano avvenuti i furti.

In seguito alle perquisizioni domiciliari, poi, sono stati trovati i capi di abbigliamento indossati durante i colpi. E pure lo scaldacollo usato per coprire la targa dello scooter. Il tribunale ha emesso per Spinelli e Sferruggia un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.