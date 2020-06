Parte ancora una volta con una sperimentazione la pedonalizzazione e l'introduzione delle Zone a traffico limitato all'interno della borgata marinara di Mondello. Un provvedimento che, fanno sapere da palazzo delle Aquile, «si inquadra nell'ambito della riqualificazione della borgata marinara e parte dal fatto che le precedenti sperimentazioni realizzate hanno evidenziato risultati positivi e riscontri favorevoli sia dai residenti, sia dai commercianti, sia dai fruitori del litorale».

Questa volta a essere interessato è l'intero lungomare, da piazza Valdesi fino alla torre di Mondello, dove non si potrà più accedere con l'automobile. In particolare, la pedonalizzazione interesserà viale Regina Elena da Piazza Valdesi a via Torre di Mondello, via Glauco, via Anadiomene, limitando gli accessi veicolari alla piazza di Mondello e alla via Piano di Gallo e razionalizzando i sensi di marcia della viabilità afferente all’area di Mondello.

Il provvedimento arriva dopo una delibera della giunta Orlando di oggi pomeriggio e rientra nell'ambito delle azioni previste dal documento programmatico Palermo SiCura. Nell'ambito della rimodulazione della mobilità a Mondello, a breve - ma non c'è una data precisa - sarà aperto alla pubblica circolazione il nuovo tratto della via Palinuro che consentirà la connessione tra la via Mondello e la via Galatea snellendo il deflusso da e verso la Piazza di Mondello.

«La pedonalizzazione di Mondello è un fatto atteso da anni - dice il sindaco Leoluca Orlando - che ha richiesto una attenta programmazione anche sul fronte degli interventi strutturali per la viabilità, con il completamento di via Palinuro, ed è certamente uno dei punti di svolta per il rilancio della borgata tanto sul fronte della vivibilità quanto su quello della fruibilità commerciale e turistica. Siamo certi che in tempi brevi il dialogo e la collaborazione con tutti gli attori coinvolti a partire dalle Commissioni consiliari, porteranno a definire gli ultimi dettagli per compiere questo storico cambiamento».

Il provvedimento, i cui dettagli saranno definiti nel corso di incontri programmati nei prossimi giorni con la II e la VI Commissione consiliare, la Circoscrizione e i comitati di residenti e commercianti, sarà operativo entro fine luglio. Già nelle scorse settimane, degli analoghi incontri propedeutici erano stati organizzati con la partecipazione del vicesindaco Fabio Giambrone e degli assessori Catania, Marino, Piampiano e Prestigiacomo. Molto soddisfatto anche gli assessori coinvolti, che ricordano «il progetto di riqualificazione della piazza da poco finanziato dalla Regione su nostro input, che contribuirà ulteriormente a ridefinire il volto della borgata per un suo rilancio, con una forte attenzione alla fruizione dolce di tutte le aree».