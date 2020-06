Aprire in notturna alcuni dei siti più importanti di Palermo . Questa la scommessa di RestART , festival che prenderà il via il 3 luglio e si protrarrà fino al 29 agosto. Ogni venerdì e sabato si svolgeranno le visite dalle 19 a mezzanotte, al costo di tre euro. I biglietti andranno prenotati on line , previsti anche gli ingressi contingentati.

«Si potranno visitare - fanno sapere gli organizzatori - i quattro oratori serpottiani, i pizzi di stucco di Santa Cita, la Natività scomparsa di San Lorenzo; San Mercurio, con pandemìa, videoinstallazione, frutto del lavoro di 15 artisti; e il Santissimo Rosario in San Domenico con la prima rappresentazione di Santa Rosalia di mano di Van Dyck; si scopriranno in notturna le tele di Palazzo Abatellis, i reperti del Museo archeologico Salinas, gli stucchi dell’Oratorio dei Bianchi, gli arredi di Palazzo Mirto, le installazioni di Boltanski al Museo Riso, ma anche le collezioni particolari di Villa Zito - dove riapre la personale di Nicola Pucci, fermata dall’emergenza - e Palazzo Branciforte, con gli scaffali malinconici del Monte di Pietà».

Previsti anche gli ingressi nei palchi del Teatro Massimo e le passeggiate all'orto botanico. Visite possibili anche all'altare del Gagini, ai marmi di Santa Caterina, così come alla cupola del Santissimo Salvatore e sulla torre di Sant'Antonio Abate. «Una prospettiva inedita anche per la chiesa della Catena, la Gancia, la chiesa di San Matteo, Casa Professa e lo straordinario Archivio Storico; e per i siti arabo normanni, la chiesa di San Giovanni degli Eremiti con le sue cupole», continuano gli organizzatori.

RestART è frutto della collaborazione tra l'associazione Amici dei Musei Siciliani e Digitrend, azienda specializzata in digital transformation che ha sviluppato, attraverso il progetto Wonder Cultura seguito da Gianni Messina, una piattaforma smart di prenotazione, ticketing e audio guide. Per info: www.restartpalermo.it.