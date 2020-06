Un 19enne incensurato è stato arrestato dai carabinieri della stazione Oreto con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. F.D. è stato fermato grazie anche alle unità cinofile, che hanno fiutato due chili di cocaina.

La droga si trovava vicino a un garage di via Ernesto Basile, suddivisa in otto buste di cellophane. Sequestrato anche strumenti utilizzati per il taglio e il confezionamento dello stupefacente. Venduta al dettaglio la cocaina avrebbe fruttato circa 200mila euro. Dopo le formalità di rito, il 19enne è stato trasferito in una cella della carcere Pagliarelli.